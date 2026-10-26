Le serie turche conquistano milioni di italiani

Amori travolgenti, segreti di famiglia, passioni e colpi di scena. Le serie turche hanno conquistato milioni di italiani, diventando un vero e proprio fenomeno di costume che va ben oltre il piccolo schermo, alimentando conversazioni e dibattiti sul web e sui social network. Mediaset è stata il primo grande network italiano a intuire il potenziale delle cosiddette "dizi", trasformandole in uno dei punti di forza della programmazione di Canale 5. Una scelta editoriale che, grazie a un'attenta selezione dei titoli e a una strategia mirata di palinsesto, ha reso la rete un punto di riferimento per gli appassionati del genere, coinvolgendo generazioni diverse.