In Bolivia

Le prime immagini del Tilcayo, una nuova specie di felino

È la prima volta in oltre un secolo che una nuova specie felina vivente viene formalmente denominata e descritta: i ricercatori l'hanno ribattezzato "Tigrino"

21 Set 2026 - 15:31
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