Le giornate Fai di primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo

La giornate di primavera del Fondo Ambiente Italiano: sabato 21 e domenica 22 marzo torna la più grande manifestazione di piazza che il Fai dedica al nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico. Saranno 780 i luoghi su tutto il territorio nazionale visitabili in queste due giornate. Un'occasione per scoprire a contributo libero tantissimi siti solitamente chiusi: una missione di valorizzazione del nostro patrimonio che il Fai porta avanti da oltre 50 anni, grazie anche all'impegno di migliaia di volontari.