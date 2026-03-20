Il Fondo Ambiente Italiano

Le giornate Fai di primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo

Saranno 780 i luoghi su tutto il territorio nazionale visitabili in queste due date,"per scoprire tantissimi siti solitamente chiusi

di Adele Costantini
20 Mar 2026 - 13:16
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La giornate di primavera del Fondo Ambiente Italiano: sabato 21 e domenica 22 marzo torna la più grande manifestazione di piazza che il Fai dedica al nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico. Saranno 780 i luoghi su tutto il territorio nazionale visitabili in queste due giornate. Un'occasione per scoprire a contributo libero tantissimi siti solitamente chiusi: una missione di valorizzazione del nostro patrimonio che il Fai porta avanti da oltre 50 anni, grazie anche all'impegno di migliaia di volontari.

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