Le fornaie di Altamura star dei social: turisti e vip in coda per focacce e orecchiette

Cantando e coltivando la loro amicizia da quando erano bambine, Graziella e Teresa hanno preparato pasta focacce e pane qui ad Altamura, in provincia di Bari, per decenni. Oggi sono diventate delle vere e proprie star sui social, dove raccontano il loro lavoro nello storico forno Santa Caterina, che esiste dal 1700. Persino Jovanotti è andato recentemente a trovarle, nel suo tour in bicicletta che accompagna le tappe del Jova Summer Party. Al forno è continuo il via vai di persone da tutta Italia, e non solo. Dalle focacce alle orecchiette il passo è breve, e Graziella e Teresa le preparano senza sosta per amici e parenti.