Lavoro, Michele Ferrauto (Assolavoro) a Tgcom24: i suggerimenti per i giovani
Tra i temi dell'intervista al Communication Manager, la situazione attuale del mondo del lavoro, ma anche come far incontrare al meglio domanda e offerta
Michele Ferrauto, Communication Manager di Assolavoro, è intervenuto a Tgcom24, dove ha parlato dei suggerimenti per i giovani e di come sviluppare al meglio il curriculum vitae. Tra i temi dell'intervista, la situazione attuale del mondo del lavoro, ma anche come far incontrare al meglio domanda e offerta e il funzionamento delle agenzie.