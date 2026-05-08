L'intervista

Lavoro, Michele Ferrauto (Assolavoro) a Tgcom24: i suggerimenti per i giovani

Tra i temi dell'intervista al Communication Manager, la situazione attuale del mondo del lavoro, ma anche come far incontrare al meglio domanda e offerta

08 Mag 2026 - 16:53
10:05 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Michele Ferrauto, Communication Manager di Assolavoro, è intervenuto a Tgcom24, dove ha parlato dei suggerimenti per i giovani e di come sviluppare al meglio il curriculum vitae. Tra i temi dell'intervista, la situazione attuale del mondo del lavoro, ma anche come far incontrare al meglio domanda e offerta e il funzionamento delle agenzie.

intervista tgcom24
video evidenza
lavoro