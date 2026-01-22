Lavoro domestico, gli italiani spendono più di"13 miliardi di euro"per i collaboratori

La spesa delle famiglie italiane per i collaboratori domestici è di 13 miliardi e 400 milioni di euro, ma la quantità di lavoratori irregolari sfiora il 49% del totale. Il dato emerge dall'ultimo rapporto curato dall’Osservatorio Domina. Con 902mila famiglie censite, i datori di lavoro domestico nel 2024 continuano a diminuire, registrando 16mila unità in meno (-1,7%) rispetto all’anno precedente. Il maggior numero di famiglie che si avvalgono dei servizi di domestiche e badanti vive in Lombardia (170mila) seguito dal Lazio (152mila).