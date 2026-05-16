Piccole imprese in difficoltà

Lavoro: Cgia: "L'assenza di candidati destinata a diventare un problema molto serio"

Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio Studi: "Per colmare questo vuoto sarà necessario agire su più fronti""

16 Mag 2026 - 10:12
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