Mandela Forum di Firenze

Laura Pausini diventa "viola" per una sera

Complici"Carlo Conti e Marco Masini, la cantante"ha indossato sul palco la maglietta della Fiorentina e intonato"l'inno della squadra

09 Nov 2026 - 18:31
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