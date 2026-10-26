Lara Croft compie 30 anni: l'eroina che conquistò Hollywood con Angelina Jolie torna in un nuovo videogioco

Una treccia, due pistole e trent'anni di avventure. Lara Croft festeggia il suo anniversario e si prepara a tornare protagonista con un nuovo videogioco di Tomb Raider, già anticipato da un trailer. Era il 1996 quando l'archeologa britannica debuttava sugli schermi, rivoluzionando il mondo dei videogiochi e diventando un'icona della cultura pop. Nel 2001 il personaggio arrivò al cinema con Angelina Jolie, allora venticinquenne, che conquistò Hollywood nei panni dell'eroina e tornò a interpretarla due anni dopo. Per celebrare il traguardo, i fan si sono ritrovati a Derby, città legata alle origini del personaggio.