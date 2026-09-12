Lady Gaga è diventata mamma, ma il fiocco è ancora... giallo

Per i Little Monsters, i suoi milioni di fan in tutto il mondo, è già una mamma: ora però la notizia pare ufficiale. Lady Gaga ha un bebè. La star italoamericana è stata immortalata dal sito Page Six mentre porta, stretto al petto in una fascia, un neonato. Insieme a loro, il compagno Michael Polansky: pigiama e mocassini, cardigan e niente trucco, mamma Gaga riappare così. L'ultima volta, in aprile, era sul palco del suo Menheym Tour al termine e subito sorgono interrogativi e rumors su una gravidanza che sarebbe stata celata a ogni sguardo e impossibile da indovinare: le immagini stanno facendo il giro del mondo, ma nulla in realtà è trapelato, nè la data del parto nè il sesso del piccolo. Nessun annuncio è ancora arrivato dalla coppia: il fiocco al momento è dunque giallo.