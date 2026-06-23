La tassa sui piccoli pacchi ordinati online slitta a ottobre
Il governo ha accolto le richieste del settore della logistica e scongiurando il rischio di un aggravio immediato dei costi per operatori e consumatoridi Stefania Scordio
Un rinvio dell’ultimo minuto che evita una nuova stangata sui piccoli acquisti online provenienti da paesi extra-Ue. A intervenire direttamente è stato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha ottenuto il rinvio della misura dal 1° luglio al 1° ottobre 2026. Il nuovo slittamento di tre mesi comporta una minore entrata stimata in circa 61 milioni di euro, somma che il ministero dell'economia ha dovuto coprire individuando risorse alternative.