Doveva scattare a luglio

La tassa sui piccoli pacchi ordinati online slitta a ottobre

Il governo ha accolto le richieste del settore della logistica e scongiurando il rischio di un aggravio immediato dei costi per operatori e consumatori

di Stefania Scordio
23 Giu 2026 - 12:52
01:28 
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Un rinvio dell’ultimo minuto che evita una nuova stangata sui piccoli acquisti online provenienti da paesi extra-Ue. A intervenire direttamente è stato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha ottenuto il rinvio della misura dal 1° luglio al 1° ottobre 2026. Il nuovo slittamento di tre mesi comporta una minore entrata stimata in circa 61 milioni di euro, somma che il ministero dell'economia ha dovuto coprire individuando risorse alternative. 

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