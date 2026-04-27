La storia della Formula 1 in pista a Montecarlo nel Gran Premio Storico

Chiudere gli occhi, ascoltare il suono di un dodici cilindri e annusare nell’aria l’odore dell’olio ricinato, sarebbe bastato questo ai fortunati che nel fine settimana si fossero trovati a passeggiare per le strade del Principato di Monaco per essere proiettati indietro nel tempo. Destinazione: gli anni d’oro della Formula 1. A Montecarlo si è svolto il Gran Premio Storico, una gara riservata a Formula 1 d’epoca, vecchie signore del motorismo, tanto delicate e affascinanti quanto preziose. Alcuni esemplari curati maniacalmente dai proprietari, hanno un valore di decine di milioni di euro. In pista però le Ferrari, le Brabham, le Lotus rivivono i fasti di un tempo e fanno sognare gli appassionati attraverso le mitiche curve del principato. Duelli e agonismo come un tempo e non sono mancati incidenti con danni anche in questo caso milionari.