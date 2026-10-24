A Pesaro

La statua di Pavarotti liberata... dal ghiaccio

Dopo le polemiche degli scorsi anni, la pista di pattinaggio che "imprigionava" l'omaggio al celebre tenore verrà spostata

24 Ott 2026 - 12:23
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