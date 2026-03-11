La start-up ClearSpace progetta un carro attrezzi per ripulire lo spazio dai detriti

Un carro attrezzi spaziale per rendere le operazioni nello Spazio più sostenibili e meno costose: è la scommessa di ClearSpace, una start-up specializzata in tecnologia spaziale con lo scopo di catturare i satelliti fuori uso e farli uscire dall'orbita. Lo scopo è quello di contribuire a dare il via a un settore completamente nuovo, quello della manutenzione e del rifornimento dei veicoli spaziali in orbita. ClearSpace si è concentrata sulla manutenzione in orbita e sulla rimozione dei detriti, sviluppando sistemi di cattura, bracci robotici, simulazioni di dinamica di contatto e tecnologie di controllo autonomo che, secondo l'azienda, possono essere applicate ai servizi di smaltimento, ispezione, prolungamento della durata di vita e rifornimento.