Fermato un 19enne

La Spezia, studente accoltellato a scuola

Sembrerebbe che i due litigassero da giorni, all'aggressore potrebbe essergli contestato il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione

di Michela Pagano
16 Gen 2026 - 18:38
01:32 
la spezia
tentato omicidio
