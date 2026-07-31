La Spagna schiera l'esercito a Ceuta dopo l'arrivo di duemila migranti

La Spagna ha dispiegato le proprie forze armate a Ceuta, al confine con il Marocco, per "ristabilire l’ordine" dopo l'arrivo di almeno duemila migranti. Almeno 19 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola in Marocco.
Lo scopo del governo spagnolo è quello di aiutare la Guardia Civile a "mantenere la sicurezza nella città di Ceuta". Il primo ministro Pedro Sánchez è atteso venerdì sul luogo dell'evento, insieme al ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto così tanti migranti ad attraversare il confine verso Ceuta.