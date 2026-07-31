La Spagna schiera l'esercito a Ceuta dopo l'arrivo di duemila migranti

Lo scopo del governo spagnolo è quello di aiutare la Guardia Civile a "mantenere la sicurezza nella città di Ceuta". Il primo ministro Pedro Sánchez è atteso venerdì sul luogo dell'evento, insieme al ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto così tanti migranti ad attraversare il confine verso Ceuta.