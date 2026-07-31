l'exclave spagnola in Marocco

La Spagna schiera l'esercito a Ceuta dopo l'arrivo di duemila migranti

Il governo ha inviato le Forze Armate per aiutare la Guardia Civile a "mantenere la sicurezza""

31 Lug 2026 - 10:44
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La Spagna ha dispiegato le proprie forze armate a Ceuta, al confine con il Marocco, per "ristabilire l’ordine" dopo l'arrivo di almeno duemila migranti. Almeno 19 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola in Marocco.

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Lo scopo del governo spagnolo è quello di aiutare la Guardia Civile a "mantenere la sicurezza nella città di Ceuta". Il primo ministro Pedro Sánchez è atteso venerdì sul luogo dell'evento, insieme al ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto così tanti migranti ad attraversare il confine verso Ceuta.

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