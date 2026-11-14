è RECORD

La spada laser usata da Darth Vader battuta all'asta per 5 milioni di dollari

È diventata l'oggetto di scena della saga di George Lucas più costoso mai venduto

di Michelangelo Iuliano
14 Nov 2026 - 13:09
01:18 
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