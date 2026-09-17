La Russia si prepara alle elezioni ma l'esito sembra scontato

Sono giorni di campagna elettorale in Russia. Per le strade, in tv e sui social si ripetono gli slogan dei principali partiti in corsa. La Federazione russa si prepara a votare per il rinnovo della Duma, la camera bassa del Parlamento. Da venerdì a domenica si terranno le prime elezioni dall'inizio della guerra con l’Ucraina nel febbraio 2022 che si preannunciano senza grandi sorprese. “Mi piacerebbe vedere dei cambiamenti e un partito diverso”, dice Dimitri da Mosca. Ed è proprio quello che il Cremlino vuole evitare.