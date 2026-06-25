IMMANCABILI LE CURIOSITÀ DI SAMIRA

La "Ruota della Fortuna" arriva in edicola: si potrà giocare come in tv alla ricerca della frase misteriosa

Il game show campione di ascolti di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, diventa un'enigmistica oltre a cruciverba, puzzle e quiz

25 Giu 2026 - 18:31
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La "Ruota della Fortuna da giovedì sbarca anche in edicola. Il game show campione di ascolti di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, diventa un'enigmistica che oltre a cruciverba, puzzle e quiz, darà anche la possibilità di giocare come in tv alla ricerca della frase misteriosa nascosta dietro ai celebri tabelloni. Immancabili le curiosità di Samira e uno spazio a tema musicale, per trascorrere il tempo in allegria e allenando la mente. Edita da Fivestore sarà disponibile per tutta l’estate con frequenza mensile.

la ruota della fortuna