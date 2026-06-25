La "Ruota della Fortuna" arriva in edicola: si potrà giocare come in tv alla ricerca della frase misteriosa

La "Ruota della Fortuna da giovedì sbarca anche in edicola. Il game show campione di ascolti di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, diventa un'enigmistica che oltre a cruciverba, puzzle e quiz, darà anche la possibilità di giocare come in tv alla ricerca della frase misteriosa nascosta dietro ai celebri tabelloni. Immancabili le curiosità di Samira e uno spazio a tema musicale, per trascorrere il tempo in allegria e allenando la mente. Edita da Fivestore sarà disponibile per tutta l’estate con frequenza mensile.