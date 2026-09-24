La Royal Air Force"schiera il primo squadrone per la guerra nello spazio

Per decenni è stata solo fantascienza: astronavi, raggi laser, battaglie tra le stelle

Oggi il futuro è arrivato, e stavolta non è un film

La Royal Air Force ha annunciato la creazione del primo reparto dedicato alla guerra nello spazio

Il compito dichiarato è disturbare, degradare e negare le attività nemiche in orbita, ma sulla carta resta aperta anche la possibilità di operazioni offensive.

Londra mette sul piatto 7,8 miliardi di sterline, circa 9 miliardi di euro, entro 2030

Il ministro della Difesa Wes Streeting è stato chiaro: nell 800 contava il dominio dei mari, nel 900 quello dei cieli, oggi la partita si gioca nello spazio

L'annuncio arriva pochi giorni dopo quello di Washington: gli Stati Uniti hanno ammesso di avere già armi in orbita, senza però svelare quali né quante.

Un annuncio – quello della casa bianca – che ha provocato la dura reazione di Pechino, che chiede che lo spazio non diventi un campo di battaglia, mentre da Mosca il Cremlino vuole che resti libero da ogni arma.

