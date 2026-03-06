La prima Giornata internazionale dell'Amatriciana
Il 6 marzo del 2020 la ricetta ha ottenuto dalla Commissione europea la certificazione di "Specialità tradizionale garantita"di Michelangelo Iuliano
La prelibatezza del guanciale addensata nell'abbraccio del sugo, con una spolverata di formaggio pecorino. La pasta all'amatriciana è una delizia della cucina del nostro Paese, che il 6 marzo la celebra con una giornata dedicata: la prima edizione dell'Amatriciana Day. Si festeggia soprattutto ad Amatrice: il borgo appenninico in provincia di Rieti, in fase di ricostruzione dopo il terremoto del 2016, dà il nome alla ricetta, che il 6 marzo del 2020 ha ottenuto dalla Commissione europea la certificazione di "Specialità tradizionale garantita".