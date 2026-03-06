Si festeggia soprattutto ad Amatrice

La prima Giornata internazionale dell'Amatriciana

Il 6 marzo del 2020 la ricetta ha ottenuto dalla Commissione europea la certificazione di "Specialità tradizionale garantita"

di Michelangelo Iuliano
06 Mar 2026 - 19:11
La prelibatezza del guanciale addensata nell'abbraccio del sugo, con una spolverata di formaggio pecorino. La pasta all'amatriciana è una delizia della cucina del nostro Paese, che il 6 marzo la celebra con una giornata dedicata: la prima edizione dell'Amatriciana Day. Si festeggia soprattutto ad Amatrice: il borgo appenninico in provincia di Rieti, in fase di ricostruzione dopo il terremoto del 2016, dà il nome alla ricetta, che il 6 marzo del 2020 ha ottenuto dalla Commissione europea la certificazione di "Specialità tradizionale garantita".

