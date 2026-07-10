FOOD

La pizza fritta di Franco Pepe conquista il "New York Times"

E' tra i 13 piatti da provare almeno una volta nella vita per il celebre quotidiano americano

10 Lug 2026 - 22:10
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La pizza fritta "Sensazione di Costiera" ideata da Franco Pepe nel suo locale a Caiazzo, in provincia di Caserta, nella lista dei piatti imperdibili selezionati dal "New York Times".

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