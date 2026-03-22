La più antica registrazione conosciuta di un canto di balena offre nuove prospettive sui suoni dell'oceano

Un suono antico riemerge dagli abissi e cambia ciò che sappiamo sull’oceano. È il canto di una balena registrato nel 1949, la più antica testimonianza audio conosciuta, oggi riportata alla luce dagli scienziati. A emetterlo è una megattera, gigante dei mari noto per le sue vocalizzazioni complesse e suggestive. La registrazione fu effettuata alle bermuda durante esperimenti sonar, ma a quel tempo nessuno comprese davvero cosa stesse ascoltando. Quel suono, inciso su un raro disco dell'epoca è stato riscoperto solo di recente, durante un lavoro di digitalizzazione.