La nuova Ferrari Luce non viene premiata in Borsa

Non è tanto il rombo caratteristico del motore sostituito dal ronzio elettrico. Quello è segno dei tempi. E certo non manca chi apprezza la nuova frontiera “0 emissioni”. A far discutere è piuttosto l’aspetto estetico, il design e lo stile che, secondo molti osservatori, tradiscono la storia di Maranello La nuova Ferrari Luce, la prima vettura 100% elettrica del Cavallino, è divisiva. Sicuramente non piace al mercato. Dopo la presentazione del nuovo modello il titolo della Rossa è crollato in borsa del 6%. Non ha dubbi Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari: "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino"