MAPPERà TUTTO IL COSMO

La Nasa lancia il telescopio spaziale Roman

Il nuovo osservatorio è il risultato di oltre dieci anni di sviluppo e deve il suo nome alla "mamma" dell'Hubble

30 Ago 2026 - 15:01
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