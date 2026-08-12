La moda spopola al cinema: nelle sale arriva Couture con Angelina Jolie
L'attrice Premio Oscar vestirà i panni di una regista alternativa che si ritrova immersa nella frenesia delle sfilate pariginedi Eleonora Rossi Castelli
La moda spopola al cinema. Dopo il Diavolo Veste Prada 2, arriva Couture, pellicola con Angelina Jolie in uscita il 26 agosto, ambientata stavolta nella settimana parigina. L'attrice vestirà i panni di una regista alternativa che si ritrova immersa nella frenesia delle sfilate. E così il fascino della moda continua ad affascinare non solo il pubblico, ma anche lo star system. Perché se il secondo capitolo del Diavolo veste Prada si è rivelato un successo globale con quasi 700 milioni di dollari di incassi nel mondo, ora tocca ad Angelina.