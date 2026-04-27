La moda per le strade di Milano durante il Fuori Salone

Una passerella a cielo aperto dove lo street style diventa racconto visivo.. Milano si è vestita per Salone e Fuori Salone ... in una sfilata diffusa che ha portato per le strade le ultime tendenze della moda piegate dall'estro di stylist e influencer. Suggestioni da traslare nel guardaroba di mezza stagione... giacche scamosciate e jeans totale, blazer stile tailoring, trench over, accenti animalier tra installazioni, design e contaminazioni artistiche, i look si fanno più liberi... l'eterna camicia bianca, ma anche i fiori e i colori... ogni persona è parte di una scenografia collettiva, tra eccentricità e sperimentazioni, anticipazioni o interpretazioni...