La Germania accusa: "Mosca dietro il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia"
Sempre più lontana una soluzione negoziale, con Putin che dal Kirghizistan ribadisce: "Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo legittimo delle forze russe"di Luca Pesante
Quasi un mese di accertamenti, poi l'affondo: "Il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, avvenuto il 4 agosto scorso con un drone imbottito di esplosivo, è stato condotto per conto della Russia". È il ministro dell'interno Alexander Dobrindt a puntare dritto il dito contro Mosca.