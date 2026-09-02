L'affondo di Berlino

La Germania accusa: "Mosca dietro il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia"

Sempre più lontana una soluzione negoziale, con Putin che dal Kirghizistan ribadisce: "Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo legittimo delle forze russe"

di Luca Pesante
02 Set 2026 - 12:44
01:17 
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Quasi un mese di accertamenti, poi l'affondo: "Il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, avvenuto il 4 agosto scorso con un drone imbottito di esplosivo, è stato condotto per conto della Russia". È il ministro dell'interno Alexander Dobrindt a puntare dritto il dito contro Mosca.

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