Dopo quasi sette anni

La galassia di Star Wars torna sul grande schermo

"The Mandalorian and Grogu" racconta del dolcissimo rapporto tra un cacciatore di taglie e Grocu, un bimbo della stessa specie del famoso maestro Yoda "

di Michelangelo Iuliano
16 Mag 2026 - 14:15
01:34 
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A riportare sul grande schermo, dopo quasi sette anni, l'universo, anzi la galassia lontana lontana più celebre della storia del cinema ci pensano un micidiale guerriero e un bambino alieno. "The Mandalorian and Grogu" estende l'epopea di Star Wars: racconta del dolcissimo rapporto tra un cacciatore di taglie (Pedro Pascal) e Grocu, un bimbo della stessa specie del famoso maestro Yoda, alle prese con mirabolanti avventure spaziali. 

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