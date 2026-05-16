La galassia di Star Wars torna sul grande schermo
"The Mandalorian and Grogu" racconta del dolcissimo rapporto tra un cacciatore di taglie e Grocu, un bimbo della stessa specie del famoso maestro Yoda "di Michelangelo Iuliano
A riportare sul grande schermo, dopo quasi sette anni, l'universo, anzi la galassia lontana lontana più celebre della storia del cinema ci pensano un micidiale guerriero e un bambino alieno. "The Mandalorian and Grogu" estende l'epopea di Star Wars: racconta del dolcissimo rapporto tra un cacciatore di taglie (Pedro Pascal) e Grocu, un bimbo della stessa specie del famoso maestro Yoda, alle prese con mirabolanti avventure spaziali.