La Fenice di Venezia interrompe le collaborazioni con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi
La decisione è arrivata dopo le dichiarazioni di Venezi in un'intervista aalla stampa argentinadi Alessandro Tallarida
Cala il sipario sull'avventura di Beatrice Venezi al teatro la Fenice prima ancora di cominciare, che è stato di fatto licenziata. Un epilogo maturato dopo le ultime dichiarazioni della direttrice, che alla stampa argentina aveva detto: "I posti nell'orchestra della Fenice? Si tramandano da padre in figlio".