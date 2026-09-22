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La disfida del tarallo, l'eterna lotta tra Puglia e Campania

Inutile, per stabilire la supremazia, giocarsi la carta della storia, perché entrambi i taralli sembrano essere nati intorno al 1400"

22 Set 2026 - 22:58
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