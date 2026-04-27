La critica feroce sul biopic su Michael Jackson

Il mito, tra luci e ombre, di Michael Jackson, non tramonta... "Michael", il film biografico sulla più grande postar di sempre interpretato dal nipote Jafaar Jackson, appena uscito ha scatenato una bufera di polemiche in pochi giorni ha incassato, in Italia, quasi 7 milioni di euro, e ha raggiunto, globalmente, la cifra astronominca di 217 milioni di dollari. Eppure la critica cinematografica è stata feroce con la pellicola: se viene lodata all'unanimità la performance attoriale di Jafaar Jackson, nessuno perdona la totale mancanza, nel racconto, della parte controversa della vita del cantante, quella legata alle accuse di molestie sui minori...

