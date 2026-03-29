La carica dei bassotti nella "Sausage Walk" di Firenze

Tanti "salsicciotti" in giro per Firenze. Non sono allucinazioni, ma una passeggiata con degli animali particolari, i cani bassotto. A Firenze c'è la Sausage Walk Italia, dopo aver toccato diverse città italiane come Torino o Trapani. E così grandi e piccini hanno portare a spasso per le vie del centro un “perro salchicha”, il bassotto, come viene chiamato in spagnolo in una canzoncina che di recente è diventata virale sui social.