La carica dei bassotti nella "Sausage Walk" di Firenze
La tappa dell'evento che fa il giro d'Italiadi Cristiano Puccetti
Tanti "salsicciotti" in giro per Firenze. Non sono allucinazioni, ma una passeggiata con degli animali particolari, i cani bassotto. A Firenze c'è la Sausage Walk Italia, dopo aver toccato diverse città italiane come Torino o Trapani. E così grandi e piccini hanno portare a spasso per le vie del centro un “perro salchicha”, il bassotto, come viene chiamato in spagnolo in una canzoncina che di recente è diventata virale sui social.