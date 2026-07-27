IL REGIME NUTRIZIONALE DELLE 5 P

La Bbc contro la dieta mediterranea: "Spinge all'obesità"

Pizza, pasta, patate, proteine e pane... l'emittente inglese critica il decantato regime alimentare mediterraneo

di Andrea Noci
27 Lug 2026 - 19:05
01:38 
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