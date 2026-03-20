L'ultimo saluto a Umberto Bossi, Mattarella: "Perdiamo un leader appassionato"
Le condoglianze bipartisan: "Scompare un protagonista della politica italiana"di Fabio Nuccio
Il mondo politico, le istituzioni, tutti ricordano con affetto e stima Umberto Bossi, leader che per decenni è stato al centro della scena politica italiana. In un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa del fondatore della lega.
L'Italia - scrive il Capo dello Stato - perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Per la presidente del consiglio Giorgia Meloni, Umberto Bossi con la sua passione politica ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra.