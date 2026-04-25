L'ultima mossa di Mosca: creati con l'Ia video di soldati ucraini in difficoltà

Negli ultimi mesi dalla Russia sono stati fatti circolare online numerosi video che mostrano presunti militari ucraini in difficoltà o intenti a denunciare corruzione e inefficienze interne. Si tratta di clip brevi, spesso tradotte in più lingue europee, generate con l'intelligenza artificiale. L’obiettivo è costruire una percezione distorta del conflitto, mostrando un esercito fragile e alimentando dubbi sulla solidità del governo di Kiev e sul sostegno internazionale. La diffusione di questi contenuti evidenzia il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nelle campagne di propaganda, capaci di adattarsi rapidamente a contesti linguistici diversi e risultare più persuasive.