L'onda verde dell'Esercito: il giuramento degli allievi della Scuola Militare Teulié

Il Sottosegretario Rauti, rivolgendosi ai giovani allievi, ha sottolineato: “Il vostro ‘Lo giuro’, gridato all’unisono, è un giuramento personale fatto in coscienza, ma è anche un impegno condiviso con i vostri compagni di corso e un patto con l’Italia che rafforza, in ognuno di noi, il senso di appartenenza alla Patria ed alla Nazione. La Teulié è un istituto d’eccellenza, un modello formativo e didattico che intreccia tradizione e innovazione, formazione classica e scientifica, cultura umanistica e nuove tecnologie, anche attraverso il Liceo Digitale, avviato nell’anno scolastico 2025/2026, uno dei primi nel panorama nazionale”.