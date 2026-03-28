L'onda verde dell'Esercito: il giuramento degli allievi della Scuola Militare Teulié
Davanti al presidente del Senato Larussa e al Capo di Stato Maggiore Masiello, l'atto solenne di fedeltà alla Repubblica dei 16enni cadetti
Nella storica cornice dell’Arco della Pace di Milano, questa mattina si è svolta la cerimonia di Giuramento di 82 Allievi del corso “Marinetti II” della Scuola Militare “Teulié” alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, del Sottosegretario di Stato per la Difesa Isabella Rauti, e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello.
L’atto solenne, avvenuto dinanzi la Bandiera dell’Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal Comandante della Scuola, Colonnello Antonio Calligaris, ha sancito l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nei ranghi dell’Esercito Italiano.
Il Presidente del Senato nel suo discorso ha rimarcato: “Io non posso che abbracciarvi uno ad uno e dirvi quello che penso veramente dal profondo del mio cuore nei vostri confronti, nei confronti di chi vi ha preceduto, di quelli che verranno e nel ricordo di chi ci ha lasciato: penso che voi siate la migliore gioventù d'Italia. Lo penso con tutto il cuore”.
Il Sottosegretario Rauti, rivolgendosi ai giovani allievi, ha sottolineato: “Il vostro ‘Lo giuro’, gridato all’unisono, è un giuramento personale fatto in coscienza, ma è anche un impegno condiviso con i vostri compagni di corso e un patto con l’Italia che rafforza, in ognuno di noi, il senso di appartenenza alla Patria ed alla Nazione. La Teulié è un istituto d’eccellenza, un modello formativo e didattico che intreccia tradizione e innovazione, formazione classica e scientifica, cultura umanistica e nuove tecnologie, anche attraverso il Liceo Digitale, avviato nell’anno scolastico 2025/2026, uno dei primi nel panorama nazionale”.
Nel corso della cerimonia, il Comandante della Scuola ha riconsegnato al Presidente del Consiglio Comunale, Dottoressa Elena Buscemi, il Tricolore delle “Cinque Giornate” di Milano, esposto presso la Scuola in queste giornate commemorative.
Fondata nel 1802, la Scuola Militare “Teulié” è un Istituto moderno a cui si accede tramite concorso pubblico, bandito annualmente dall’Esercito Italiano, al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che abbiano compiuto il 15° anno e non abbiano compiuto il 17° anno di età, siano frequentatori del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado (licei classico e scientifico), al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno. È la prima tra le scuole militari ad aver introdotto, dall’anno scolastico in corso, il nuovo percorso formativo del Liceo Digitale.