Qualche attimo di raccoglimento e un applauso dell'emiciclo è stato tributato dall'aula del Senato alla notizia della scomparsa di Corrado Augias. A dare la notizia in aula la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita che ha chiesto un tributo del Senato e il presidente Ignazio La Russa si è subito associato interrompendo brevemente i lavori per l'esame del Dl scuola. Augias è stato "un uomo di un'eleganza, di una cultura, di una capacità di visione che merita l'affetto e l'applauso di questa aula" ha detto Paita.