L'Iran risponde a Trump: in corso esercitazioni navali insieme alla Russia

L'Iran e gli Stati Uniti sono a uno dei punti più bassi della loro relazione. I negoziati sul nucleare tra le due nazioni sono in bilico, per questo Teheran ha deciso di condurre esercitazioni con la Russia, mentre gli americani hanno avvicinato due portaerei al Medio Oriente. L'esercitazione avrà lo scopo di “migliorare il coordinamento operativo e lo scambio di esperienze militari”, ha aggiunto l'agenzia di stampa statale Irna.