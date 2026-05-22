L'intramontabile Ornella Muti ritorna a Cannes
Nel film francese "Roma Elastica" è una presentatrice tv sopra le righe e recita insieme a Marion Cotillard. Il tappeto rosso è un'occasione per riflettere sulla sua carriera e sullo stato dello star system italianodi Michelangelo Iuliano
A 71 anni, è ancora una delle dive italiane più amate all’estero: lo ha dimostrato il Festival di Cannes, dove ha calcato — con grande eleganza — il red carpet della Croisette per il film presentato fuori concorso “Roma Elastica” del regista francese Bertrand Mandico, in cui lei interpreta un’eccentrica presentatrice televisiva