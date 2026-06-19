L'inno non ufficiale della Bosnia per i Mondiali è virale

Dal successo sui social agli spalti dello stadio. Hanno creato un vero e proprio inno virale i Dubioza Kolektiv, band bosniaca che ha reso la sua "I am from Bosnia, take me to America" il coro favorito dai tifosi, che lo cantavano a gran voce man mano che la Bosnia si avvicinava alla qualificazione ai Mondiali. "È interessante la storia di come questa canzone abbia avuto una seconda, una terza, una quarta vita in questi 15 anni. Si è evoluta da una lettura satirica dell’immigrazione e del sogno americano a un sogno calcistico americano per un’intera nazione", ha commentato il bassista dei Dubioza Kolektiv, Vedran Mujagić.