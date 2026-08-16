L'Europa si "veste" di nuovo

L'Europa si "veste" di nuovo

Il nuovo regolamento sull'ecodesign impedisce alle grandi imprese di distruggere capi, scarpe e accessori rimasti invenduti o restituiti.

16 Ago 2026 - 14:16
02:10 
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