LE STIME DELLA COMMISSIONE UE

L'economia italiana cresce meno della media europea

Bruxelles prevede per quest'anno"una crescita del Pil dello 0,5%. Per l'anno prossimo sarà dello 0,6%

di Federica Carlino
22 Mag 2026 - 12:49
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