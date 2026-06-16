il reportage

L'Azerbaigian rafforza il suo legame con l'Italia

In cinque anni 45 miliardi di metri cubi di gas sono arrivati dal Mar Caspio fino alle coste pugliesi"

16 Giu 2026 - 16:34
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