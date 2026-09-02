Dalla riunione informale dei ministri degli esteri

L'avvertimento di Tajani: "Possibili tentativi di influenze russe anche sul voto"

Il ministro degli esteri ha ricordato la necessità di un'Europa compatta, capace di rispondere in maniera unita alle emergenze e alle minacce esterne

di Enrico Laurelli
02 Set 2026 - 12:56
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

"È inaccettabile. Non escludo possibili tentativi d'influenze russe anche sul voto". È netto il ministro degli esteri Antonio Tajani dalla riunione informale dei ministri degli esteri. Vanno impedite azioni come quelle ibride provate da Mosca in Germania. E torna sull'emergenza di Ceuta: "Nessun atto ostile nei confronti della Spagna".

antonio tajani
ue
russia
ucraina