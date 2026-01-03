Logo Tgcom24
Mondo
I bombardamenti

L'attacco americano su Caracas visto dall'alto

Dalle colline dietro alla capitale venezuelana, alcuni cittadini hanno filmato una fase dell'intenso raid americano"

03 Gen 2026 - 10:20
00:43 

