L'asse Russia-Cina tra crisi e affari: nuovo bilaterale tra Putin e Xi

L'asse Mosca-Pechino tra crisi e affari al centro del nuovo bilaterale tra Vladimir Putin e Xi Jinping. L'occasione è il vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shangai in Khirgizistan, di fatto un forum per la sicurezza per fare da contrappeso all'ordine globale guidato dagli Stati Uniti. L'appuntamento arriva in un momento cruciale delle crisi internazionali: la guerra in Ucraina, che dura da 4 anni e mezzo con lo zar pronto, si dice, ad alzare il tiro, e quella in Iran, che ha appena passato il traguardo dei sei mesi e ha scosso gli equilibri del Medio Oriente. Ma questa volta sembra scricchiolare quell'amicizia senza limiti sbandierata da Putin e Xi in passato: i due leader si sono concentrati sulle relazioni bilaterali e sugli scambi commerciali glissando invece sui temi più caldi legati proprio ai conflitti in corso.