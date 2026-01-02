L'arrivo in diretta del quarto giovane ustionato all'ospedale Niguarda

Un quarto giovane ferito dall'incendio nel bar di Crans-Montana è arrivato da Berna in elicottero all'Ospedale Niguarda di Milano: è un 15enne italiano. “Una situazione di un’ustione piuttosto estesa, ma con dei dati migliori rispetto a quelli che ci erano stati preannunciati”, ha spiegato a "Diario del Giorno" Filippo Galbiati, direttore di Medicina d’urgenza e del Pronto soccorso al Niguarda. “I primi dati di valutazione -ha proseguito Galbiati- sono confortanti: abbiamo escluso la presenza di lesioni interne".