In Grecia

L'aquila imperiale dalla zampa... bionica

Il raro rapace, una femmina trovata ferita sull'isola greca di Citera nel 2025, aveva subito l'amputazione a causa di una grave frattura. Il nuovo arto stampato in 3D

04 Nov 2026 - 10:48
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