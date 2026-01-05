Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
non era ignifugo

L'ambasciatore in Svizzera: "Il soffitto era infiammabile"

I piccoli bengala erano solitamente affissi sulle bottiglie di champagne, per creare un effetto scenografico da esibire sui social

di Alessio Campana
05 Gen 2026 - 19:26
01:37 
crans-montana
video evidenza